Курс доллара 83.5485   Курс евро 93.5994  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:44

Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 1.6%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.1%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.2% (пересмотрено с (-0.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В декабре показатель увеличился на 0.9% (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

Другие новости

вчера
17:11
ГЛАВА МИД ФРГ О ПРИЗЫВАХ ОТКЛЮЧИТЬ РФ ОТ SWIFT: НУЖНО СОХРАНЯТЬ ХОЛОДНУЮ ГОЛОВУ, В ДАННЫЙ МОМЕНТ САНКЦИИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА КРУПНЫЕ БАНКИ
вчера
17:02
Лидеры РФ и КНР назвали недопустимыми нелегитимные санкции для достижения корыстных целей
вчера
16:54
Запрет на полеты самолетов РФ начнет действовать в Польше с полуночи - кабмин
вчера
16:47
ОТКЛЮЧЕНИЕ РФ ОТ SWIFT НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ВХОДИТ В СПИСОК ПОДГОТОВЛЕННЫХ САНКЦИЙ ИЗ-ЗА ОПАСЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭНЕРГОПОСТАВКАМИ - БЛУМБЕРГ
вчера
16:44
Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 1.6%
вчера
16:42
Запрет на полеты самолетов РФ начнет действовать в Польше с полуночи - кабмин
вчера
16:38
Глава МИД Латвии призывает отключить Россию от SWIFT
вчера
16:38
Годовые темпы роста базовой инфляции в США в январе составили 5.2%
вчера
16:36
Личные доходы американских потребителей в январе не изменились, потребительские расходы выросли на 2.1%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.