Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.1%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.2% (пересмотрено с (-0.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В декабре показатель увеличился на 0.9% (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.