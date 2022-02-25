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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2022 г.Личные доходы американских потребителей в январ...
вчера 16:36

Личные доходы американских потребителей в январе не изменились, потребительские расходы выросли на 2.1%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в январе выросли на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в декабре (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в январе на 1.6%.

Норма сбережений в январе составила 6.4% против 8.2% месяцем ранее (пересмотрено с 7.9%).

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