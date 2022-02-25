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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ян...
вчера 16:38

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в январе составили 5.2%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

Темпы роста базовой инфляции за декабрь составили также 0.5%.

В годовом сравнении индекс core PCE в январе вырос на 5.2% в сравнении с +4.9% в декабре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в январе вырос на 6.1% в годовом сравнении, ускорив темпы повышения с 5.8% в декабре.

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