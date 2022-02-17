Число повторных обращений по безработице в США составило 1.59 млн

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 февраля, выросло на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 248 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс., пересмотрено с 223 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 10.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 243.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 февраля, сократилось на 26 тыс. и составило 1.593 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.619 млн с 1.621 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.626 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 января, уменьшилось на 36.3 тыс. и составило 2.06 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.91 млн.