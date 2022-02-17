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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:38

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе увеличилось на 0.7%

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в январе увеличилось на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1899 тыс. в годовом исчислении против 1885 тыс. в декабре (пересмотрено с 1873 тыс.).

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1740 тыс.

По сравнению с январём 2021 года число выданных разрешений выросло на 0.8%.

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