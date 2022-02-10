Число повторных обращений по безработице в США составило до 1.62 млн

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 февраля, сократилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 223 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 239 тыс., пересмотрено с 238 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.0 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 253.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 января, не изменилось и составило 1.621 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.621 млн с 1.628 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 16.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.635 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 января, выросло на 32.1 тыс. и составило 2.1 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 20.24 млн.