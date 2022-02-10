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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 февраля 2022 г.Индекс потребительских цен в США в январе вырос...
сегодня 16:36

Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.6%, реальная зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.6% в декабре (пересмотрено с +0.5%).

По сравнению с январём 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 7.5% в сравнении с +7.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового показателя на 7.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.6% в декабре.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 6.0% после повышения на 5.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост базовой инфляции на 5.9%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе выросла по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний на 0.1% после нулевого изменения в декабре (пересмотрено с +0.1%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 1.7%.

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