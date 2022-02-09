Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.7% в ноябре (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 2.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.7% в ноябре (пересмотрено с +1.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.25 в сравнении с 1.28 в декабре 2020 года.