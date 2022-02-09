Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.76 млн барр.

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 февраля, сократился на 4.76 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.64 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.93 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.5 млн барр.