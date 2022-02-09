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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2022 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 4 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина расширились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.5 млн барр.

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