Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 467 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 467 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 145 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь пересмотрены в сторону повышения до 510 тыс. со 199 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 444 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 145 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в январе рост рабочих мест продолжился в сфере организации досуга и гостеприимства, сфере профессиональных и деловых услуг, розничной торговле, транспортной и складской отраслях.

В частности, на предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 54.2 тыс., в том числе в сегменте курьерского сервиса - на 21.2 тыс. Число рабочих мест в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросло на 151 тыс., в том числе в барах и ресторанах - на 108.2 тыс. В розничной торговле занятость выросла на 61.4 тыс., в оптовой торговле - расширилась на 16.4 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 16.4 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 12.9 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 86 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 9 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 18 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5.3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 5 тыс. после увеличения на 26 тыс. в декабре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 13 тыс. после расширения на 25 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в январе уменьшилось на 4 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи сократилась на 2.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 23 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2021 года число госслужащих увеличилось на 484 тыс. до 22.14 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.0% в сравнении с 3.9% в декабре. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 194 тыс. до 6.51 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в январе увеличилось на 1.2 млн до 157.2 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 326 тыс. до 99.52 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 1.4 млн до 163.7 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.2%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель был выше на 1.2 п.п.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 1.24 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в январе уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 317 тыс. до 1.69 млн, составив 25.9% от общего числа безработных против 31.7% месяцем ранее и 37.5% в январе 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 125 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.22 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 973 тыс. до 131.16 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 136 тыс. до 25.82 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 212 тыс. до 3.72 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.5 часа, понизившись на 0.2 часа по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.63 долл против 31.40 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.7%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.7% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.2%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1091.24 долл в сравнении с 1089.58 долл месяцем ранее.