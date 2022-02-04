Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за январь;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за январь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за декабрь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за декабрь.