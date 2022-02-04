Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе снизилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.5 часа, понизившись на 0.2 часа по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.63 долл против 31.40 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.7%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.7% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.2%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1091.24 долл в сравнении с 1089.58 долл месяцем ранее.