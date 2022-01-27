Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 января

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;
03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;
09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;
09:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;
11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;
12:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;
16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;
16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;
16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал.