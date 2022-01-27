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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 января

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

09:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;

11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

12:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал.

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