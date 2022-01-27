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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2022 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:07

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 3.8%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре снизился на 3.8% по сравнению с ноябрьским значением, достигнув 117.7.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.9%.

По сравнению с декабрём 2020 года индекс снизился на 6.9%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Эксперты ассоциации риелторов ожидают продолжения снижения индекса незавершенных продаж в 2022 году, прогнозируя его сокращение по итогам года на 2.8%. Кроме того, они ожидают роста цен на дома в текущем году на 5.1%, учитывая текущий дефицит нового жилья, несмотря на расширение объемов строительства.

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