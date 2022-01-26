Глава ФРС Джером Пауэлл продемонстрировал жесткий настрой

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 26 января, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что монетарная политика адаптируется к меняющимся условиям. Поэтому в условиях растущей инфляции и сильного рынка труда, условия на котором соответствуют максимальной занятости, будет уместным завершить покупку активов в рамках программы экстренного стимулирования.

Пауэлл сказал, что в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) существует "очень широкое соглашение" в том, что скоро наступит время повысить ставки. При этом он уточнил, что ставка по федеральным фондам является основным средством корректировки монетарной политики, и отметил что у ФРС есть желание двигаться "раньше и быстрее". Поэтому рассматривается вариант повышения ключевой ставки в марте.

Пауэлл также сообщил, что решение о графике и темпах сокращения баланса ФРС пока не принято. Тема сокращения баланса, размеры которого "намного больше, чем должны быть", скорее всего, будет обсуждаться на предстоящих заседаниях FOMC, и на следующем заседании появится больше деталей.

Глава ФРС заявил, что в сфере занятости США наблюдаются значительные улучшения по широкому спектру рынка, спрос на рабочую силу высок, а темпы роста заработной платы являются максимальными за длительный период времени. Поэтому ФРС тщательно отслеживает риски, связанные с влиянием роста зарплат на цены.

Пауэлл сказал, что американская экономика сильна и демонстрирует большую силу, однако штамм "омикрон", вероятно, окажет негативное влияние на экономический рост в текущем квартале. Он ожидает, что по сбоям в цепочках поставок будет "достигнут прогресс" во втором полугодии, но проблема с поставками полупроводников будет сохраняться до 2023 года.

Вместе с тем, по словами Пауэлла, инфляция остаётся существенно выше долгосрочной цели в 2% и получила широкое распространение. Он полагает, что одной из главных причин завышенной инфляции являются последствия пандемии. Глава ФРС отметил, что нынешняя ситуация отличается от предыдущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Отличие состоит в том, что инфляция находится на более высоких уровнях, она "более постоянна", и сейчас показатели инфляции "немного хуже", чем в декабре. Однако ФРС ожидает, что уже в этом году инфляция будет снижаться.

Итоги заседания FOMC, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и завершить программу количественного смягчения (QE) к марту совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, в заявлении FOMC было отмечено, что "вскоре будет уместным повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам", и это также не стало сюрпризом для рынков.

Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex 26 января к 23:40 мск понизилась к отметке 1.1235 от уровня 1.1300, зафиксированного за несколько минут до публикации итогов заседания FOMC. Фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite к 23:40 мск подешевели на 0.9, 1.1 и 1.3% соответственно.

За период с открытия торгов на NYSE 5 января, когда были опубликованы протоколы декабрьского заседания FOMC, по настоящий момент индекс S&P 500 упал на 9.4%.