Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 26 января 2022 года.

Индикаторы экономической активности и занятости продолжили укрепляться. Секторы, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии, продемонстрировали улучшения в последние месяцы, но были затронуты недавним резким ростом заболеваемости COVID-19. Рост числа новых рабочих мест в последние месяцы был значительным, и уровень безработицы существенно снизился. Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и восстановлением экономики, продолжил вносить вклад в завышенные уровни инфляции. В целом финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Траектория экономики по-прежнему зависит от поведения вируса. Как ожидается, прогресс в вакцинации и ослабление напряжённости с поставками окажут поддержку продолжающемуся росту экономической активности и занятости, а также будут способствовать снижению инфляции. Риски для экономических перспектив сохраняются, включая угрозы возникновения новых штаммов вируса.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25%. Учитывая, что инфляция существенно превысила 2%, а рынок труда остаётся сильным, Комитет полагает, что будет уместным вскоре повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Комитет решил продолжить сокращение ежемесячных темпов чистых покупок активов, чтобы завершить покупки в начале марта. Начиная с февраля, Комитет будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации по меньшей мере на 20 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги на сумму по меньшей мере на 10 млрд долларов в месяц. Текущие покупки ФРС и владение ценными бумагами продолжат обеспечивать бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая кредитные потоки, направляемые домохозяйствам и бизнесу.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Эстер Джордж; Патрик Харкер; Лоретта Местер и Кристофер Уоллер. Патрик Харкер голосовал в качестве альтернативного члена [Комитета] на этом заседании.