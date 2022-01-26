Федрезерв США сообщил о намерении повысить ставку и завершить сворачивание QE в начале марта

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 26 января, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Вместе с тем в заявлении говорится, что "вскоре будет уместно повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам".

FOMC также сообщил, что Комитет продолжит сокращать покупку активов на 30 млрд долларов в месяц и завершит программу количественного смягчения к началу марта.