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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2022 г.Федрезерв США сообщил о намерении повысить став...
вчера 22:09

Федрезерв США сообщил о намерении повысить ставку и завершить сворачивание QE в начале марта

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 26 января, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Вместе с тем в заявлении говорится, что "вскоре будет уместно повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам".

FOMC также сообщил, что Комитет продолжит сокращать покупку активов на 30 млрд долларов в месяц и завершит программу количественного смягчения к началу марта.

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