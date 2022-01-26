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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.4 млн барр.

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 января, вырос на 2.4 млн барр. и составил 416.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.3 млн барр. и составили 247.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.8 млн барр. и составили 125.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.3 млн барр. и составили 590.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.8 млн барр. и составили 31.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.87 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.0 млн барр.

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