Продажи новых домов в США в декабре выросли на 11.9% (расширенное сообщение)

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре выросли на 11.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 725 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 744 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 759 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2020 года продажи новых домов сократились на 14.0%.

В целом, в прошлом месяце было продано 57 тыс. новых домов против 51 тыс. в ноябре и 50 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 18 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 12 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (11 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 377.7 тыс. долл против 416.1 тыс. в ноябре и 421.5 тыс. в октябре. В декабре 2020 года медианная цена проданного дома составляла 365.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 457.3 тыс. долл против 479.3 тыс. в ноябре и 486.6 тыс. в октябре. В декабре 2020 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 401.7 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 403 тыс. единиц против 397 тыс. в ноябре и 390 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.0 месяцев против 6.6 в ноябре и 7.2 в октябре.