Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;
11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;
16:30 мск: ВВП США за IV квартал;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.