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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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