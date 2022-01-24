Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь.