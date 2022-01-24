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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2022 г.Индекс Manufacturing PMI США в январе снизился
вчера 17:55

Индекс Manufacturing PMI США в январе снизился

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в январе снизился, составив 55.0 пунктов против 57.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.9.

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