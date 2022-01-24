Индекс Services PMI США в январе приблизился к области спада

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в январе снизился до 50.9 пункта против 57.6 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался на положительной территории, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем приближение индекса к области спада свидетельствует о серьезном замедлении роста.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 54.9.