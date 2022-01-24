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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

12:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за декабрь.

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