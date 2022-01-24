Индексы PMI Франции в январе сократились

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в январе сократился до 55.5% против 55.6% в декабре (пересмотрено с 54.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.2%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в январе сократился до 53.1% против 57.0% месяцем ранее (пересмотрено с 57.1). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.3%.