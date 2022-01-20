Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.5 млн барр.

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 января, вырос на 0.5 млн барр. и составил 413.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 5.9 млн барр. и составили 246.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.4 млн барр. и составили 128.0 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.3 млн барр. и составили 592.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.3 млн барр. и составили 33.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.46 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.18 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.5 млн барр.