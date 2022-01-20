Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 4.6% (расширенное сообщение)

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре сократились на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.18 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали декабрьские продажи на уровне 6.42 млн домов.

По итогам 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 8.5% до 6.12 млн домов, достигнув максимального уровня с 2006 года.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 358.0 тыс. долл, повысившись на 15.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 0.91 млн доступных покупателям домов, сократившись на 18% по сравнению с ноябрём и снизившись на 14.2% по сравнению с декабрём 2020 года. В данный момент потребовалось бы 1.8 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.1 в ноябре и 1.9 в декабре 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в декабре в среднем составил 19 дней против 18 в ноябре и 21 годом ранее. При этом 79% проданных в декабре 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.