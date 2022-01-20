Курс доллара 76.6903   Курс евро 86.9054  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.01.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

19:30 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Другие новости

20.01.2022
19:23
Нефть умеренно дорожает после выхода данных о росте её запасов в США
20.01.2022
19:08
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.5 млн барр.
20.01.2022
19:05
Российский рынок вырос в основные торги четверга на 2,3%
20.01.2022
18:39
Наличные деньги в ближайшие годы не исчезнут, им ничего не грозит - ЦБ РФ
20.01.2022
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 января
20.01.2022
18:23
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 4.6% (расширенное сообщение)
20.01.2022
18:20
Акции нефтегазового сектора РФ наиболее защищены именно от точечных санкций США - эксперт
20.01.2022
18:09
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 4.6%
20.01.2022
18:07
"Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь – вице-премьер Молдавии
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.