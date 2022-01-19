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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
19.01.2022 17:00

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре увеличилось на 9.1%

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в декабре увеличилось на 9.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1873 тыс. в годовом исчислении против 1717 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1712 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1710 тыс.

По сравнению с декабрём 2020 года число выданных разрешений выросло на 6.5%.

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