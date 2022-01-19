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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
19.01.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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