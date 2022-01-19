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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2022 г.Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Grou...
19.01.2022 16:00

Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 4.48 долл на акцию в сравнении с 2.52 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась до 73.7 млрд долл по сравнению с 65.5 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 4.3 долл на акцию и доходы в размере 73 млрд долл.

Компания не обновила свой прогноз на 2022 год. В конце ноября UnitedHealth заявила, что ожидает выручку в размере от 317 до 320 млрд долл в 2022 году и скорректированную прибыль в размере от 21.1 до 21.6 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 0.9%.

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