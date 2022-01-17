Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.