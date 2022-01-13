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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
13.01.2022 16:48

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.56 млн

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 января, выросло на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 230 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 210.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 января, сократилось на 194 тыс. и составило 1.559 млн (минимум со 2 июня 1973 года, когда значение составило 1.556 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.753 млн с 1.754 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 77 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.722 млн (минимум с 7 марта 2020 года, когда значение составило 1.715 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 декабря, увеличилось на 226.3 тыс. и составило 1.95 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 19.38 млн.

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