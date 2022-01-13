Индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 9.7% в годовом сравнении

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в ноябре (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с декабрём 2020 года индекс PPI вырос на 9.7% в сравнении с +9.6% в ноябре. Показатель достиг максимального уровня по меньшей мере с 2010 года, когда была начата публикация подобной статистики.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 9.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с декабрём 2020 года индекс PPI core вырос на 8.3% в сравнении с +7.7% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 8.0%.