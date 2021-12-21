Дефицит платёжного баланса США в III квартале расширился на 8.3%

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2021 года расширился на 8.3% до 214.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 198.3 млрд долл во II квартале (пересмотрено с (-190.3) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 206.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в III квартале составил 3.7% в сравнении с 3.5% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.