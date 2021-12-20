Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;

14:00 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

14:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

14:00 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;

12:00 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь.