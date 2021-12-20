Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии за ноябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;
10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;
14:00 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
14:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
14:00 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;
12:00 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь.