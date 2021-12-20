Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.9%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.