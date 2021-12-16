ФРС ускорила сворачивание QE, регуляторы ожидают повышения ставки в 2022 году (ПОВТОР)

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 15 декабря, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что этот диапазон по ставке "будет целесообразно поддерживать до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих целям Комитета по максимальной занятости". Кроме того, Комитет принял решение ускорить темпы сворачивания программы количественного смягчения (QE) с 15 млрд долларов до 30 млрд долларов в месяц.

В заявлении FOMC говорится: "Начиная с января, Комитет будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации на сумму по меньшей мере 40 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги на сумму по меньшей мере 20 млрд долларов в месяц". Для сравнения: в декабре общий объем покупок составлял 90 млрд долларов, в ноябре - 105 млрд долларов, а в октябре, когда было объявлено о начале сворачивания со следующего месяца, - 120 млрд долларов.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Точечный график индивидуальных прогнозов указал, что все 18 членов ФРС прогнозируют повышение ставки в 2022 году, тогда как в ходе сентябрьского заседания повышение ставки в следующем году ожидалось 9 членами ФРС. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в 2022 году до 1.25% в сравнении с 0.75% в ходе сентябрьского заседания. Вместе с тем с учетом прогноза ускоренного повышения ставки теперь 16 членов ФРС ожидают повышения ставки в 2023 году против 17 в ходе сентябрьского заседания. Самый "ястребиный" прогноз, поддерживаемый 3 членами ФРС, предусматривает повышение ставки в 2023 году до 2.25% в сравнении с 1.75% в ходе сентябрьского заседания.

По сравнению с сентябрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики на 2022-2024 г.г., также изменился. Теперь он указывает, что в 2022 году ожидается ее повышение до 0.9% (ранее предполагалось повышение до 0.3%), в 2023 году - до 1.6% (предыдущий прогноз: 1.0%), в 2024 году - до 2.1% (предыдущий прогноз: 1.8%), а в долгосрочной перспективе - до 2.5% (прогноз не изменился).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2022 год повышен до 0.6-0.9% (сентябрьский прогноз: 0.1-0.4%), на 2023 год - до 1.4-1.9% (сентябрьский прогноз: 0.4-1.1%), на 2024 год - до 1.9-2.9% (сентябрьский прогноз: 0.9-2.1%), а на долгосрочную перспективу не изменился и составил 2.3-2.5%.

В дополнение, по итогам заседания ФРС ухудшила прогноз по динамике ВВП США на 2021 и 2023 годы, но улучшила на 2022 год, понизила прогнозируемый уровень безработицы на 2021-2022 г.г. и повысила прогнозы по инфляции на 2021-2023 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2021 году ВВП США расширится на 5.5% (сентябрьский прогноз: +5.9%), в 2022 году повысится на 4.0% (сентябрьский прогноз: +3.8%), в 2023 году вырастет на 2.2% (сентябрьский прогноз: +2.5%), а в 2024 году расширится на 2.0% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2021 год составил 4.3% (сентябрьский прогноз: 4.8%), на 2022 год: 3.5% (сентябрьский прогноз: 3.8%), на 2023 год: 3.5% (прогноз не изменился), на 2024 год: 3.5% (прогноз не изменился), на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2021 год составил 5.3% (сентябрьский прогноз: 4.2%), на 2022 год: 2.6% (сентябрьский прогноз: 2.2%), на 2023 год: 2.3% (сентябрьский прогноз: 2.2%), на 2024 год: 2.1% (прогноз не изменился), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2021 год составил 4.4% (сентябрьский прогноз: 3.7%), на 2022 год: 2.7% (сентябрьский прогноз: 2.3%), на 2023 год: 2.3% (сентябрьский прогноз: 2.2%), на 2024 год: 2.1% (прогноз не изменился).