Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;
00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за декабрь, предварительно;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за декабрь, предварительно;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США за декабрь.