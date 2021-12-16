Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь;

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за декабрь, предварительно;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за декабрь, предварительно;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США за декабрь.