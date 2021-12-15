Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 15 декабря 2021 года.

Федеральная резервная система готова использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению своих целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Вслед за успехами в вакцинации и значительной поддержки со стороны [монетарной и бюджетной] политики индикаторы экономической деятельности и занятости продолжили укрепляться. Секторы, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии, продемонстрировали улучшения в последние месяцы, но негативное влияние COVID-19 сохранилось. Рост числа новых рабочих мест в последние месяцы был значительным, и уровень безработицы существенно снизился. Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и восстановлением экономики, продолжил вносить вклад в завышенные уровни инфляции. В целом финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры монетарной политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Траектория экономики в продолжает зависеть от поведения вируса. Как ожидается, прогресс в вакцинации и ослабление напряжённости с поставками окажут поддержку продолжающемуся росту экономической активности и занятости, а также будут способствовать снижению инфляции. Риски для экономических перспектив сохраняются, включая угрозы возникновения новых штаммов вируса.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25%. Учитывая, что инфляция превысила 2% на некоторое время, Комитет полагает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон [по ставке] до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих целям Комитета по максимальной занятости. Учитывая ситуацию с инфляцией и дальнейшие улучшения на рынке труда, Комитет решил сокращать ежемесячные темпы чистых покупок активов на 20 млрд долларов для казначейских облигаций и на 10 млрд долларов для обеспеченных ипотечными активами агентских ценных бумаг. Начиная с января, Комитет будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации на сумму по меньшей мере 40 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги на сумму по меньшей мере 20 млрд долларов в месяц. Комитет полагает, что аналогичные темпы сокращения чистых покупок активов, вероятно, будут целесообразны каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах. Происходящие в данный момент покупки ФРС и владение ценными бумагами продолжат обеспечивать бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая кредитные потоки, направляемые домохозяйствам и бизнесу.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Мэри Дэйли; Чарльз Эванс; Рэндал Куорлз; и Кристофер Уоллер.