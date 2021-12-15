Федрезерв США сохранил ключевую ставку неизменной и сообщил об ускорении сворачивания QE

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 15 декабря, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил, что, начиная с января, Комитет сократит покупку активов на 30 млрд долларов и будет приобретать активы на 60 млрд долларов в месяц в сравнении с декабрьскими покупками на сумму 90 млрд долларов и ноябрьскими - 105 млрд долларов.

Таким образом, темпы сворачивания ускорились вдвое - с 15 млрд долларов в месяц до 30 млрд долларов в месяц.