Курс доллара 73.8510   Курс евро 83.2375  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 10 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.82 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.43 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.3 млн барр.

Другие новости

вчера
18:07
Индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре умеренно вырос
вчера
18:05
Минэнерго РФ назвало газовый кризис в ЕС попытками накормить людей, которые не хотят есть
вчера
17:47
Налоговые выплаты в РФ в декабре вырастут на 48% к ноябрю, до 3,4 трлн руб - эксперты
вчера
17:23
СБЕРБАНК И VK ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧАТЬ, БУДУТ РАСШИРЯТЬ ПАРТНЕРСКУЮ РАБОТУ - ГРЕФ
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:14
Сбербанк пока не рассматривает экспансию своей экосистемы за рубеж
вчера
17:05
Миллионеру Федяеву грозит до 10 лет колонии после трагедии на "Листвяжной"
вчера
17:00
РЖД направят на развитие ж/д инфраструктуры 1,8 трлн руб в 2022-2024 годах
вчера
16:58
Молдавия получит два кредита по 30 млн евро, направит на энергоэффективность зданий
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.