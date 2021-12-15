Цены на импорт в США в ноябре выросли на 11.7% в годовом сравнении, цены на экспорт повысились на 18.2%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.5% в октябре (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с ноябрём 2020 года цены на импорт увеличились на 11.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.0% после повышения на 1.6% в октябре (пересмотрено с +1.5%).

По сравнению с ноябрём 2020 года цены на экспорт выросли на 18.2%.