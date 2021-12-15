Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.8% после повышения на 1.8% в октябре (пересмотрено с +1.7%).
По сравнению с ноябрём 2020 года показатель вырос на 18.2%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.3% после повышения на 1.8% месяцем ранее (пересмотрено с +1.7%).
Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.9%.
По сравнению с ноябрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 19.5%.