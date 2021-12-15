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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2021 г.Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на ...
вчера 16:33

Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.3%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.8% после повышения на 1.8% в октябре (пересмотрено с +1.7%).

По сравнению с ноябрём 2020 года показатель вырос на 18.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.3% после повышения на 1.8% месяцем ранее (пересмотрено с +1.7%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.9%.

По сравнению с ноябрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 19.5%.

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