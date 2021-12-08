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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.2 млн барр.

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 декабря, сократился на 0.2 млн барр. и составил 432.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.9 млн барр. и составили 219.3 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 2.7 млн барр. и составили 126.6 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 600.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 2.4 млн барр. и составили 30.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.7 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.4 млн барр.

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