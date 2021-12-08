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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за ноябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;

12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

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