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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2021 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос...
вчера 17:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.9% к августу

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 1.2%.

По сравнению с сентябрём 2020 года индекс вырос на 17.7%, тогда как в августе его годовой прирост составлял 18.5%.

По итогам III квартала индекс вырос на 18.5% в годовом сравнении.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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