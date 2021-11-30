Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 19.1% в годовом сравнении

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 19.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 19.3% после его роста на 19.7% в августе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре повысился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 17.8% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.2% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.