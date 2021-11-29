Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:05 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь, финал;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;
10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;
16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.